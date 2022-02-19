Матыцин рассказал, когда должна решиться задача с возвращением гимна и флага

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что задачу с возвращением гимна и флага российским спортсменам на международных соревнованиях предстоит решить до конца 2022 года.

«Для этого мы делаем все необходимое. Нам вместе предстоит решить эту задачу до конца этого года, до 17 декабря», — приводит слова министра «РЕН ТВ».

Матыцин напомнил, что в Россию приезжали международные специалисты, чтобы оценить антидопинговую систему. По словам министра, российская система является одной из самых передовых.

«Будем верить, что следующие Игры и чемпионаты мира в 2023 году пройдут с участием нашей команды под флагом, и гимн не раз будет звучать на спортивных аренах», — добавил он.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх.