Козловский: российские фигуристы воспринимались аудиторией Пекина, как посредственные

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, раскритиковал реакцию китайской аудитории на прокаты российских пар на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, по итогам соревнований дуэт Бойкова / Козловский стал четвертым.

«Вы сами наверняка смотрели все прокаты и слышали: катались российские спортсмены, я сейчас не говорю о нас, у нас все-таки была допущена определенная помарка, я о других ребятах, например, о Жене с Вовой (Евгения Тарасова / Владимир Морозов — «Газета.Ru»), которые представили свою программу наилучшим образом, о Насте с Сашей (Анастасия Мишина / Александр Галлямову — «Газета.Ru»).

Их прокаты воспринимались с точки зрения аудитории так, будто они очень посредственные спортсмены, которые приехали выступать на Игры для галочки», — цитирует спортсмена Sport24.

Золото завоевали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун, второй стала российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Бронза досталась другим отечественным спортсменам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Ранее Дмитрий Козловский раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.