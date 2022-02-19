CAS отклонил апелляцию фигуристов из США на решение МОК о награждении на ОИ

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении по итогам командного турнира на Играх-2022. Медали победителям и призерам в Пекине вручены не будут.

Об апелляции американцы в официальном письме сообщили главе МОК Томасу Баху. Серебряные призеры командного турнира обратились в CAS за решением до церемонии закрытия, которая пройдет 20 февраля.

Напомним, что командные соревнования выиграли российские фигуристы (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов).

Из-за ситуации с обнаруженным допингом в организме Камилы Валиевой МОК принял решение отменить церемонию награждения. CAS отменил решение МОК об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено.

Ранее сообщалось, что МОК отказался комментировать подачу американскими фигуристами апелляции в CAS.