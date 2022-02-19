CAS отклонил апелляцию фигуристов из США на решение МОК о награждении на ОИ

Пекин — 2022
ср
02
чт
03
пт
04
сб
05
вс
06
пн
07
вт
08
ср
09
чт
10
пт
11
сб
12
вс
13
пн
14
вт
15
ср
16
чт
17
пт
18
сб
19
вс
20
Кёрлинг
Микст. 1-й тур
Китай — Швейцария
7:6
закончен
Норвегия — Чехия
6:7
закончен
Австралия — США
5:6
закончен
Швеция — Великобритания
5:9
закончен
Кёрлинг
Микст. 2-й тур
Великобритания — Канада
6:4
закончен
США — Италия
4:8
закончен
Швеция — Чехия
7:4
закончен
Австралия — Китай
5:6
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 1-й тур
Канада — Швейцария
12:1
закончен
Финляндия — США
2:5
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 1-й тур
Чехия — Китай
3:1
закончен
Швеция — Япония
1:3
закончен
Кёрлинг
Микст. 3-й тур
США — Норвегия
6:11
закончен
Италия — Швейцария
8:7
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Франция
Перрин Лаффон
США
Джелин Кауф
Фристайл
Мужчины. Могул. 1-я квалификация
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Швеция
Вальтер Вальберг
Франция
Бенжамен Каве
Кёрлинг
Микст. 4-й тур
Чехия — Австралия
8:2
закончен
Китай — Швеция
6:7
закончен
Швейцария — Великобритания
8:7
закончен
Норвегия — Канада
6:7
закончен
Кёрлинг
Микст. 5-й тур
Италия — Норвегия
11:8
закончен
Канада — Швейцария
7:5
закончен
Швеция — Австралия
7:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Сёма Уно
Россия
Марк Кондратюк
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
США
М. Хаббелл / З. Донохью
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Италия
Ш. Гиньяр / М. Фаббри
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Дания — Китай
1:3
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Россия — Швейцария
5:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
С. Вэньцзин / Х. Цун
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
США
А. Шимека-Книрим / Б. Фрэйзьер
Кёрлинг
Микст. 6-й тур
Швеция — США
7:8
закончен
Великобритания — Австралия
9:8
закончен
Китай — Канада
6:8
закончен
Чехия — Италия
2:10
закончен
Россия прошла на параде олимпийцев под флагом ОКР
Онлайн
Кёрлинг
Микст. 7-й тур
Швейцария — Швеция
1:6
закончен
Австралия — Норвегия
4:10
закончен
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Финляндия
Энни Рукаярви
Хоккей
Женщины. Группа A. 2-й тур
Канада — Финляндия
11:1
закончен
Кёрлинг
Микст. 8-й тур
Австралия — Италия
3:7
закончен
Швеция — Канада
6:2
закончен
Чехия — Великобритания
3:8
закончен
Китай — США
5:7
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Роберт Юханссон
Польша
Пётр Жила
Лыжные гонки
Женщины. Скиатлон 2 x 7.5 км
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Россия
Наталья Непряева
Австрия
Тереза Штадлобер
Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Италия
Франческа Лоллобриджида
Канада
Изабель Вайдеман
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Чехия — Швеция
3:1
закончен
Хоккей
Женщины. Группа B. 2-й тур
Япония — Дания
6:2
закончен
Биатлон
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Швеция
Феликс Элофссон
Австралия
Броди Саммерс
США
Ник Пейдж
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Урша Богатай
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 1
закончен
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Косукэ Сугимото
Япония
Даити Хара
Прыжки с трамплина
Женщины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Словения
Урша Богатай
Германия
Катарина Альтхаус
Словения
Ника Крижнар
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Квалификация
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 2
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Кёрлинг
Микст. 9-й тур
США — Канада
2:7
закончен
Чехия — Швейцария
3:11
закончен
Норвегия — Китай
9:6
закончен
Великобритания — Италия
5:7
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Могул. Финал 3
закончен
Швеция
Вальтер Вальберг
Канада
Микаэль Кингсбери
Япония
Икума Хорисима
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Шорт-трек
Смешанная эстафета. 1/2 финала
закончен
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
США — Россия
5:0
закончен
Шорт-трек
Смешанная эстафета. Финал
закончен
Китай
Китай
Италия
Италия
Венгрия
Венгрия
Кёрлинг
Микст. 10-й тур
Великобритания — Китай
6:5
закончен
США — Чехия
8:10
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Вакаба Хигути
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
США
Джулия Марино
Австралия
Тесс Коади
Горные лыжи
Мужчины. Скоростной спуск
Идет
Тройка лидеров:
Швейцария
Беат Фойц
Франция
Жоан Кларе
Австрия
Маттиас Майер
Фигурное катание
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
закончен
Япония
Юма Кагияма
Россия
Марк Кондратюк
США
Винсент Чжоу
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
США
Шон Фитцсимон
Кёрлинг
Микст. 11-й тур
Канада — Чехия
6:5
закончен
Италия — Китай
8:4
закончен
Австралия — Швейцария
9:6
закончен
Норвегия — Швеция
6:2
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Денис Спицов
Финляндия
Ийво Нисканен
Конькобежный спорт
Мужчины. 5000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Норвегия
Халльгейр Энгебротен
Хоккей
Женщины. Группа B. 3-й тур
Китай — Япония
2:1 Б
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. 2-я квалификация
закончен
Канада
Софиан Ганьон
Япония
Кисара Сумиёси
Австралия
Софи Эш
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. 1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Словения
Петер Превц
Польша
Камиль Стох
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 1
закончен
Австралия
Джакара Энтони
Япония
Анри Кавамура
Франция
Перрин Лаффон
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Австрия
Мануэль Феттнер
Польша
Давид Кубацкий
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 2
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Япония
Анри Кавамура
Кёрлинг
Микст. 12-й тур
Норвегия — Великобритания
6:2
закончен
Швейцария — США
6:5
закончен
Италия — Швеция
12:8
закончен
Канада — Австралия
8:10
закончен
Фристайл
Женщины. Могул. Финал 3
закончен
Австралия
Джакара Энтони
США
Джелин Кауф
Россия
Анастасия Смирнова
Хоккей
Женщины. Группа A. 3-й тур
Швейцария — США
0:8
закончен
Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Йоханнес Людвиг
Австрия
Вольфганг Киндль
Италия
Доминик Фишналлер
Кёрлинг
Микст. 13-й тур
США — Великобритания
4:8
закончен
Канада — Италия
7:8
закончен
Швейцария — Норвегия
5:6
закончен
Чехия — Китай
8:6
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Япония
Р. Миюра / Р. Кихара
Китай
Ч. Пэн / Я. Цзинь
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Меган Олдхэм
Франция
Тесс Ледё
Россия
Анастасия Таталина
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Австрия
Катарина Труппе
Италия
Федерика Бриньоне
Фигурное катание
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
США
М. Чок / Э. Бэйтс
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
Канада
П. Гиллес / П. Пуарье
Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Япония
Каори Сакамото
Канада
Мэдлин Шизас
Сноуборд
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
Канада
Макс Парро
Китай
Су Имин
Канада
Марк Макморрис
Хоккей
Женщины. Группа A. 4-й тур
Россия — Канада
1:6
закончен
Швейцария — Финляндия
3:2
закончен
Фигурное катание
Командные соревнования. Итог
закончен
Россия
Россия
США
США
Япония
Япония
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Александер Холл
Швеция
Оливер Магнуссон
Горные лыжи
Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швеция
Сара Хектор
Италия
Федерика Бриньоне
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Конькобежный спорт
Женщины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Ирен Вюст
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Антойнетте де Йонг
Хоккей
Женщины. Группа B. 4-й тур
Дания — Чехия
3:2
закончен
Китай — Швеция
1:2
закончен
Биатлон
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
закончен
Германия
Денизе Херрман
Франция
Анаис Шевалье-Буше
Норвегия
Марте Рёйселанд
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Юлия Таубиц
Германия
Натали Гайзенбергер
Австрия
Лиза Шульте
Кёрлинг
Микст. 1/2 финала
8:1
закончен
6:5
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. 500 м. Финал
закончен
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Канада
Ким Бутен
Прыжки с трамплина
Командные соревнования. Финал
закончен
Словения
Словения
Россия
Россия
Канада
Канада
Шорт-трек
Мужчины. 1000 м. Финал
закончен
Китай
Цзывэй Жэнь
Китай
Вэньлун Ли
Венгрия
Шаоан Лю
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Франция
Тесс Ледё
Китай
Эйлин Гу
Великобритания
Кирсти Мир
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Германия
Рамона-Терезия Хофмайстер
Германия
Каролин Лангенхорст
Фристайл
Женщины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Китай
Эйлин Гу
Франция
Тесс Ледё
Швейцария
Матильда Гремо
Горные лыжи
Мужчины. Супергигант
закончен
Австрия
Маттиас Майер
США
Райан Кочран-Сигл
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
закончен
Южная Корея
Сан Хо Ли
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Хоккей
Женщины. Группа A. 5-й тур
США — Канада
2:4
закончен
Финляндия — Россия
5:0
закончен
Кёрлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция — Великобритания
9:3
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Женщины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Даниэла Ульбинг
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Сноуборд
Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Большой финал
закончен
Австрия
Беньямин Карл
Словения
Тим Мастнак
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Швейцария
Надине Фендрих
Биатлон
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Беларусь
Антон Смольский
Норвегия
Йоханнес Бё
Хоккей
Женщины. Группа B. 5-й тур
Япония — Чехия
3:2 Б
закончен
Швеция — Дания
3:1
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
закончен
Франция
Лука Шанава
Россия
Сергей Устюгов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
США
Рози Бреннен
Словения
Анамария Лампич
Конькобежный спорт
Мужчины. 1500 м
закончен
Нидерланды
Кьелд Нёйс
Нидерланды
Томас Крол
Южная Корея
Ким Мин Сок
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Майя Дальквист
Норвегия
Тириль Уднес Венг
Россия
Наталья Непряева
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Швейцария
Надине Фендрих
Норвегия
Майкен Касперсен Фалла
Германия
Виктория Карль
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
США
Джессика Диггинс
Швеция
Эмма Рибом
Германия
Пия Финк
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Россия
Вероника Степанова
Германия
Софи Крель
Швейцария
Алина Майер
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 1
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Россия
Сергей Устюгов
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 2
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Франция
Лука Шанава
Швеция
Маркус Грате
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 3
закончен
Франция
Ришар Жуве
Норвегия
Ховард Солос Тёугбёль
Швеция
Юхан Хегстрём
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 4
закончен
Норвегия
Эрик Вальнес
Россия
Артём Мальцев
Финляндия
Лаури Вуоринен
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/4 финала. Забег 5
закончен
Финляндия
Йони Мяки
Россия
Александр Терентьев
США
Джеймс Клинтон Скунмейкер
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швейцария
Надине Фендрих
Швеция
Майя Дальквист
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Швеция
Эмма Рибом
США
Джессика Диггинс
Россия
Вероника Степанова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 1
закончен
Италия
Федерико Пеллегрино
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Франция
Ришар Жуве
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. 1/2 финала. Забег 2
закончен
Россия
Александр Терентьев
Финляндия
Йони Мяки
Швеция
Оскар Свенссон
Лыжные гонки
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Швеция
Йонна Сундлинг
Швеция
Майя Дальквист
США
Джессика Диггинс
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 3-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Лыжные гонки
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
закончен
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Италия
Федерико Пеллегрино
Россия
Александр Терентьев
Кёрлинг
Микст. Финал
Италия — Норвегия
8:5
закончен
Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 4-я попытка
закончен
Германия
Натали Гайзенбергер
Германия
Анна Беррайтер
Россия
Татьяна Иванова
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Квалификация
закончен
США
Хлоя Ким
Япония
Мицуки Оно
Китай
Цай Сюэтун
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Германия
Лена Дюрр
Швейцария
Мишель Гизен
Швеция
Сара Хектор
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Канада
Эван Макичран
Италия
Леонардо Донаджо
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Италия
Микела Мойоли
Великобритания
Шарлотта Бэнкс
Канада
Мериета Один
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
Швеция
Хенрик Харлаут
Италия
Леонардо Донаджо
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
закончен
Норвегия
Бирк Рууд
США
Колби Стивенсон
Швеция
Хенрик Харлаут
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Квалификация
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Япония
Рука Хирано
Горные лыжи
Женщины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Словакия
Петра Влгова
Австрия
Катарина Линсбергер
Швейцария
Венди Хольденер
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Жулия Перейра де Соуза Мабило
Канада
Тесс Критчлоу
США
Стейси Гэскилл
Сноуборд
Женщины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
Линдси Джейкобеллис
Франция
Хлоэ Треспёш
Канада
Мериета Один
Хоккей
Мужчины. Группа B
Россия — Швейцария
1:0
закончен
Чехия — Дания
1:2
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Лыжное двоеборье
HS-109 + Гонка 10 км
закончен
Германия
Винценц Гайгер
Норвегия
Йорген Граабак
Австрия
Лукас Грайдерер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Квалификация
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур
Китай — Швеция
4:6
закончен
Норвегия — Швейцария
7:4
закончен
США — Россия
6:5
закончен
Дания — Канада
5:10
закончен
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Тэ Хон Хван
Канада
Стивен Дюбуа
Россия
Семён Елистратов
Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Кёрлинг
Женщины. 1-й тур
Россия — США
3:9
закончен
Швеция — Япония
8:5
закончен
Дания — Китай
7:6
закончен
Великобритания — Швейцария
5:6
закончен
Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
закончен
США
Нэйтан Чен
Япония
Юма Кагияма
Япония
Сёма Уно
Сноуборд
Женщины. Хафпайп. Финал
закончен
США
Хлоя Ким
Испания
Керальт Кастельет
Япония
Сэна Томита
Скелетон
Мужчины. 1-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Россия
Александр Третьяков
Китай
Янь Вэньган
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
закончен
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Канада
Броди Зегер
Скелетон
Мужчины. 2-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Квалификация
закончен
Канада
Элиот Гронден
Австрия
Юлиан Люфтнер
Австрия
Якоб Дузек
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция — Латвия
3:2
закончен
Финляндия — Словакия
6:2
закончен
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/8 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 2-й тур
Великобритания — Италия
7:5
закончен
Китай — Россия
4:7
закончен
Норвегия — Канада
5:6
закончен
США — Швеция
4:7
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
закончен
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Александер Омодт Кильде
Канада
Джеймс Кроуфорд
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Лыжные гонки
Женщины. 10 км. Классический стиль
закончен
Норвегия
Терезе Йохауг
Финляндия
Кертту Нисканен
Финляндия
Криста Пярмякоски
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Франция
Мерлен Сурже
США
Джейк Веддер
Испания
Лукас Эгибар
Сноуборд
Мужчины. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
Австрия
Алессандро Хеммерле
Канада
Элиот Гронден
Италия
Омар Визинтин
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 1
закончен
Китай
Китай
США
США
Канада
Канада
Фристайл
Микст. Акробатика. Финал 2
закончен
США
США
Китай
Китай
Канада
Канада
Конькобежный спорт
Женщины. 5000 м
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Канада
Изабель Вайдеман
Чехия
Мартина Сабликова
Кёрлинг
Женщины. 2-й тур
Китай — Швейцария
5:7
закончен
США — Дания
7:5
закончен
Швеция — Великобритания
2:8
закончен
Канада — Южная Корея
12:7
закончен
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада — Германия
5:1
закончен
США — Китай
8:0
закончен
Санный спорт
Эстафета
закончен
Германия
Германия
Австрия
Австрия
Латвия
Латвия
Кёрлинг
Мужчины. 3-й тур
Дания — Китай
4:5
закончен
Швеция — Италия
9:3
закончен
Великобритания — США
7:9
закончен
Швейцария — Россия
6:3
закончен
Сноуборд
Мужчины. Хафпайп. Финал
закончен
Япония
Аюму Хирано
Австралия
Скотти Джеймс
Швейцария
Ян Шеррер
Скелетон
Женщины. 1-я попытка
закончен
Канада
Мирела Ранева
Австралия
Жаклин Нарракотт
Китай
Дань Чжао
Горные лыжи
Женщины. Супергигант
закончен
Швейцария
Лара Гут-Бехрами
Австрия
Мирьям Пухнер
Швейцария
Мишель Гизен
Скелетон
Женщины. 2-я попытка
закончен
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Ханна Найзе
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Дания — Россия
0:2
закончен
Чехия — Швейцария
2:1 (Б)
закончен
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
11:0
закончен
4:1
закончен
Кёрлинг
Женщины. 3-й тур
Южная Корея — Великобритания
9:7
закончен
Швейцария — Россия
8:7
закончен
Канада — Япония
5:8
закончен
США — Китай
8:4
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. 15 км. Классический стиль
закончен
Финляндия
Ийво Нисканен
Россия
Александр Большунов
Норвегия
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Конькобежный спорт
Мужчины. 10000 м
закончен
Швеция
Нильс ван дер Пул
Нидерланды
Патрик Руст
Италия
Давиде Гьотто
Хоккей
Мужчины. Группа C
Швеция — Словакия
4:1
закончен
Латвия — Финляндия
1:3
закончен
Биатлон
Женщины. 7.5 км Спринт
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Италия
Доротея Вирер
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/4 финала
закончен
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Квалификация
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Норвегия
Хальвор Эгнер Гранеруд
Словения
Петер Превц
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Квалификация
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. 1/2 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 4-й тур
Канада — Швейцария
3:5
закончен
Великобритания — Норвегия
8:3
закончен
Россия — Дания
10:2
закончен
Скелетон
Мужчины. 3-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Россия
Александр Третьяков
Шорт-трек
Женщины. 1000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Южная Корея
Чхой Мин Чон
Бельгия
Анне Десмет
Скелетон
Мужчины. 4-я попытка
закончен
Германия
Кристофер Гротер
Германия
Аксель Юнг
Китай
Янь Вэньган
Кёрлинг
Женщины. 4-й тур
Япония — Дания
8:7
закончен
Южная Корея — Россия
9:5
закончен
Швеция — Канада
7:6
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/4 финала
закончен
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. 1/2 финала
закончен
Италия
Италия
Италия
Италия
США
США
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Германия
Германия
Великобритания
Великобритания
Швейцария
Швейцария
Сноуборд
Микст. Сноуборд-кросс. Большой финал
закончен
США
США
Италия
Италия
Канада
Канада
Хоккей
Мужчины. Группа A
Канада — США
2:4
закончен
Германия — Китай
3:2
закончен
Хоккей
Женщины. 1/4 финала
Россия — Швейцария
2:4
закончен
Финляндия — Япония
7:1
закончен
Кёрлинг
Мужчины. 5-й тур
США — Норвегия
6:7
закончен
Дания — Швейцария
6:8
закончен
Канада — Швеция
4:7
закончен
Италия — Китай
9:12
закончен
Лыжные гонки
Женщины. Эстафета 4 x 5 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Германия
Германия
Швеция
Швеция
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Япония
Япония
Канада
Канада
Нидерланды
Нидерланды
Конькобежный спорт
Мужчины. 500 м
закончен
Китай
Гао Тинъюй
Южная Корея
Ча Мин Кю
Япония
Ватару Морисигэ
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140.1-й раунд
закончен
Япония
Рёю Кобаяси
Норвегия
Мариус Линдвик
Словения
Тими Зайц
Биатлон
Мужчины. 10 км Спринт
закончен
Норвегия
Йоханнес Бё
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Фигурное катание
Танцы на льду. Ритм-танец
закончен
Франция
Габриэла Пападакис  —  Гийом Сизерон
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
США
Мэдисон Хаббелл  —  Закари Донохью
Прыжки с трамплина
Мужчины. Трамплин HS-140. Финал
закончен
Норвегия
Мариус Линдвик
Япония
Рёю Кобаяси
Германия
Карл Гайгер
Кёрлинг
Женщины. 5-й тур
Швеция — Китай
6:9
закончен
Великобритания — США
10:5
закончен
Дания — Швейцария
5:8
закончен
Россия — Япония
5:10
закончен
Скелетон
Женщины. 3-я попытка
закончен
Германия
Ханна Найзе
Австралия
Жаклин Нарракотт
Германия
Тина Херман
Хоккей
Мужчины. Группа B
Швейцария — Дания
3:5
закончен
Россия — Чехия
5:6 (ОТ)
закончен
Скелетон
Женщины. 4-я попытка
закончен
Германия
Ханна Найзе
Австралия
Жаклин Нарракотт
Нидерланды
Кимберли Бос
Кёрлинг
Мужчины. 6-й тур
Италия — Россия
7:10
закончен
США — Канада
5:10
закончен
Китай — Великобритания
6:7
закончен
Норвегия — Швеция
4:6
закончен
Бобслей
Женщины. Одиночки. 1-я попытка
закончен
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Эстония
Келли Силдару
Норвегия
Юханне Килли
Китай
Эйлин Гу
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
закончен
Швейцария
Марко Одерматт
Австрия
Штефан Бреннштайнер
Франция
Матьё Февр
Бобслей
Женщины. Одиночки. 2-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
Канада
Кристин де Брюйн
Германия
Лаура Нольте
Хоккей
Мужчины. Группа C
Словакия — Латвия
5:2
закончен
Финляндия — Швеция
4:3 (ОТ)
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
закончен
Швейцария
Марко Одерматт
Словения
Жан Краньец
Франция
Матьё Февр
Кёрлинг
Женщины. 6-й тур
Швейцария — Канада
8:4
закончен
Южная Корея — Китай
5:6
закончен
США — Швеция
4:10
закончен
Дания — Великобритания
2:7
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. Эстафета 4 x 10 км. Смешанная
закончен
Россия
Россия
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Биатлон
Женщины. 10 км Гонка преследования
закончен
Норвегия
Марте Рёйселанд
Швеция
Эльвира Эберг
Норвегия
Тириль Экхофф
Биатлон
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
закончен
Франция
Кентен Фийон Майе
Норвегия
Тарьей Бё
Россия
Эдуард Латыпов
Фристайл
Женщины. Акробатика. 1-я квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Австралия
Лора Пил
США
Эшли Колдуэлл
Китай
Сюй Мэнтао
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/4 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Женщины. Эстафета 3000 м. Финал
закончен
Нидерланды
Нидерланды
Южная Корея
Южная Корея
Китай
Китай
Фристайл
Женщины. Акробатика. 2-я квалификация
Идет
Тройка лидеров:
Казахстан
Акмаржан Калмурзаева
США
Меган Ник
США
Кайла Кюн
Кёрлинг
Мужчины. 7-й тур
Китай — США
6:8
закончен
Швейцария — Италия
4:8
закончен
Великобритания — Дания
8:2
закончен
Шорт-трек
Мужчины. 500 м. Финал
закончен
Венгрия
Шаоан Лю
Россия
Константин Ивлиев
Канада
Стивен Дюбуа
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала
закончен
Норвегия
Норвегия
США
США
Россия
Россия
Хоккей
Мужчины. Группа A
США — Германия
3:2
закончен
Китай — Канада
0:5
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. 500 м
закончен
США
Эрин Джексон
Япония
Михо Такаги
Россия
Ангелина Голикова
Кёрлинг
Женщины. 7-й тур
США — Южная Корея
8:6
закончен
Канада — Россия
11:5
закончен
Китай — Япония
2:10
закончен
Фигурное катание
Танцы на льду. Произвольный танец
закончен
Франция
Габриэла Пападакис  —  Гийом Сизерон
Россия
В. Синицина / Н. Кацалапов
США
Мэдисон Хаббелл  —  Закари Донохью
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Япония
Рейра Ивабути
Бобслей
Женщины. Одиночки. 3-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
Канада
Кристин де Брюйн
США
Элана Мейерс Тейлор
Бобслей
Женщины. Одиночки. 4-я попытка
закончен
США
Кейлли Хамфрис
США
Элана Мейерс Тейлор
Канада
Кристин де Брюйн
Хоккей
Женщины. 1/2 финала
Канада — Швейцария
10:3
закончен
США — Финляндия
4:1
закончен
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Квалификация
закончен
Канада
Макс Парро
Япония
Такэру Оцука
США
Редмонд Джерард
Кёрлинг
Мужчины. 8-й тур
Швейцария — Великобритания
5:6
закончен
Россия — Швеция
5:7
закончен
Дания — Норвегия
6:5
закончен
Канада — Италия
7:3
закончен
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 1
закончен
США
Эшли Колдуэлл
Китай
Сюй Мэнтао
Китай
Кун Фаньюй
Фристайл
Женщины. Акробатика. Финал 2
закончен
Китай
Сюй Мэнтао
Беларусь
Анна Гуськова
США
Меган Ник
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд
закончен
Словения
Словения
Австрия
Австрия
Норвегия
Норвегия
Кёрлинг
Женщины. 8-й тур
Дания — Россия
10:5
закончен
Япония — Южная Корея
5:10
закончен
Великобритания — Канада
3:7
закончен
Швейцария — Швеция
5:6
закончен
Бобслей
Мужчины. Двойки. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Россия
Р. Гайтюкевич / А. Лаптев
Прыжки с трамплина
Мужчины. Командные соревнования. Финал
закончен
Австрия
Австрия
Словения
Словения
Германия
Германия
Бобслей
Мужчины. Двойки. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Россия
Р. Гайтюкевич / А. Лаптев
Кёрлинг
Мужчины. 9-й тур
Швеция — Дания
8:3
закончен
Швейцария — США
4:7
закончен
Канада — Китай
10:8
закончен
Россия — Норвегия
5:12
закончен
Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
закончен
Австрия
Анна Гассер
Новая Зеландия
Зои Садовски-Синнотт
Япония
Кокомо Мурасе
Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
закончен
Швейцария
Матильда Гремо
Китай
Эйлин Гу
Эстония
Келли Силдару
Горные лыжи
Женщины. Скоростной спуск
закончен
Швейцария
Коринн Зутер
Италия
София Годжа
Италия
Надя Делаго
Хоккей
Мужчины. Квалификация
Словакия — Германия
4:0
закончен
Дания — Латвия
3:2
закончен
Чехия — Швейцария
2:4
закончен
Канада — Китай
7:2
закончен
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
закончен
Швейцария
Андри Рагеттли
Норвегия
Бирк Рууд
США
Николас Гэппер
Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
закончен
Китай
Су Имин
Норвегия
Монс Ройсланд
Канада
Макс Парро
Кёрлинг
Женщины. 9-й тур
США — Швейцария
6:9
закончен
Великобритания — Япония
10:4
закончен
Швеция — Дания
9:3
закончен
Китай — Россия
5:11
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
закончен
Канада
Канада
Япония
Япония
Нидерланды
Нидерланды
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала
закончен
Россия
Россия
Норвегия
Норвегия
США
США
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал D
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал C
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
закончен
Конькобежный спорт
Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
закончен
Канада
Канада
Япония
Япония
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
закончен
Норвегия
Норвегия
Россия
Россия
Биатлон
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Россия
Россия
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа
закончен
Россия
Камила Валиева
Россия
Анна Щербакова
Япония
Каори Сакамото
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 1-я квалификация
закончен
Китай
Гуанпу Ци
Китай
Цзунян Цзя
Швейцария
Ноэ Рот
Лыжное двоеборье
HS-140 + Гонка 10 км
закончен
Норвегия
Йорген Граабак
Норвегия
Йенс Лурос Офтебру
Япония
Акито Ватабе
Фристайл
Мужчины. Акробатика. 2-я квалификация
закончен
Украина
Александр Окипнюк
Швейцария
Пирмин Вернер
Россия
Илья Буров
Кёрлинг
Мужчины. 10-й тур
Россия — Канада
7:6
закончен
Норвегия — Китай
6:8
закончен
Италия — США
10:4
закончен
Швеция — Великобритания
6:7
закончен
Бобслей
Мужчины. Двойки. 3-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
Кёрлинг
Женщины. 10-й тур
Китай — Великобритания
8:4
закончен
Швейцария — Южная Корея
8:4
закончен
Канада — США
7:6
закончен
Фристайл
Мужчины. Слоупстайл. Финал
закончен
США
Александер Холл
США
Николас Гэппер
Швеция
Йеспер Тьедер
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 1-я попытка
закончен
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Хенрик Кристофферсен
Норвегия
Себастьян Фосс-Солевог
Хоккей
Мужчины. 1/4 финала
США — Словакия
2:3 (Б)
закончен
Россия — Дания
3:1
закончен
Финляндия — Швейцария
5:1
закончен
Швеция — Канада
2:0
закончен
Горные лыжи
Мужчины. Слалом. 2-я попытка
закончен
Франция
Клеман Ноэль
Австрия
Йоханнес Штрольц
Норвегия
Себастьян Фосс-Солевог
Кёрлинг
Мужчины. 11-й тур
Италия — Дания
10:3
закончен
Великобритания — Россия
8:6
закончен
Китай — Швейцария
6:5
закончен
Биатлон
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
закончен
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Германия
Германия
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Идет
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
закончен
Германия
Германия
США
США
Австрия
Австрия
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
закончен
Россия
Россия
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Квалификация
Идет
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал A
закончен
Норвегия
Норвегия
Франция
Франция
Финляндия
Финляндия
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Полуфинал B
закончен
Италия
Италия
Швеция
Швеция
Швейцария
Швейцария
Лыжные гонки
Женщины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
закончен
Германия
Германия
Швеция
Швеция
Россия
Россия
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 1
закончен
Россия
Илья Буров
Швейцария
Пирмин Вернер
США
Кристофер Лиллис
Лыжные гонки
Мужчины. Командный Спринт. Классический стиль. Финал
закончен
Норвегия
Норвегия
Финляндия
Финляндия
Россия
Россия
Хоккей
Женщины. Матч за 3-е место
Финляндия — Швейцария
4:0
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Акробатика. Финал 2
закончен
Китай
Гуанпу Ци
Украина
Александр Абраменко
Россия
Илья Буров
Кёрлинг
Женщины. 11-й тур
Канада — Китай
9:11
закончен
Россия — Швеция
5:8
закончен
Япония — США
10:7
закончен
Южная Корея — Дания
8:7
закончен
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. 1/2 финала
закончен
Шорт-трек
Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал
закончен
Канада
Канада
Южная Корея
Южная Корея
Италия
Италия
Шорт-трек
Женщины. 1500 м. Финал
закончен
Южная Корея
Чхой Мин Чон
Италия
Арианна Фонтана
Нидерланды
Сюзанне Схюлтинг
Кёрлинг
Мужчины. 12-й тур
Норвегия — Италия
9:4
закончен
Канада — Великобритания
2:5
закончен
Швеция — Швейцария
8:10
закончен
Дания — США
5:7
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Квалификация
закончен
Китай
Эйлин Гу
Канада
Рэйчел Каркер
Эстония
Келли Силдару
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск
закончен
Австрия
Кристина Шайер
Чехия
Эстер Ледецка
Австрия
Рамона Зибенхофер
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Квалификация
закончен
Швеция
Сандра Неслунд
Швейцария
Фанни Смит
Германия
Даниэла Майер
Хоккей
Женщины. Финал
Канада — США
3:2
закончен
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация
закончен
США
Аарон Бланк
Новая Зеландия
Нико Портеус
США
Бирк Ирвинг
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
закончен
Горные лыжи
Женщины. Суперкомбинация. Слалом
закончен
Швейцария
Мишель Гизен
Швейцария
Венди Хольденер
Италия
Федерика Бриньоне
Кёрлинг
Женщины. 12-й тур
Южная Корея — Швеция
4:8
закончен
Дания — Канада
4:10
закончен
Россия — Великобритания
4:9
закончен
Япония — Швейцария
4:8
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Канада
Бриттани Фелан
Канада
Кортни Хоффос
Канада
Ханна Шмидт
Фристайл
Женщины. Ски-кросс. Большой финал
закончен
Швеция
Сандра Неслунд
Канада
Мариэль Томпсон
Германия
Даниэла Майер
Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
закончен
Япония
Михо Такаги
Нидерланды
Ютта Лердам
США
Бриттани Боу
Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
закончен
Россия
Анна Щербакова
Россия
Александра Трусова
Япония
Каори Сакамото
Лыжное двоеборье
Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4х5 км
закончен
Норвегия
Норвегия
Германия
Германия
Япония
Япония
Кёрлинг
Мужчины. 1/2 финала
Швеция — Канада
5:3
закончен
Великобритания — США
4:8
закончен
Фристайл
Женщины. Ски-хафпайп. Финал
закончен
Китай
Эйлин Гу
Канада
Кэсси Шарп
Канада
Рэйчел Каркер
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Квалификация
закончен
Швейцария
Алекс Фива
Россия
Игорь Омелин
Япония
Рё Сугаи
Хоккей
Мужчины. 1/2 финала
Финляндия — Словакия
2:0
закончен
Россия — Швеция
2:1 (Б)
закончен
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
закончен
Кёрлинг
Мужчины. За 3-е место
США — Канада
8:5
закончен
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала
закончен
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)
закончен
Италия
Симоне Деромедис
Канада
Брэди Леман
Австрия
Йоханнес Рорвек
Фристайл
Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
закончен
Швейцария
Райан Режес
Швейцария
Алекс Фива
Россия
Сергей Ридзик
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
закончен
Нидерланды
Томас Крол
Канада
Лоран Дюбрёй
Норвегия
Ховард Хольмефьорд Лорентсен
Биатлон
Женщины. 12.5 км Масс-старт
закончен
Франция
Жюстин Бреза-Буше
Норвегия
Тириль Экхофф
Норвегия
Марте Рёйселанд
Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
закончен
Норвегия
Йоханнес Бё
Швеция
Мартин Понсилуома
Норвегия
Ветле Шоста Кристиансен
Фигурное катание
Спортивные пары. Короткая программа
закончен
Китай
Вэньцзин Суй  —  Хань Цун
Россия
Е. Тарасова / В. Морозов
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Бобслей
Женщины. Двойки. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
США
США
Кёрлинг
Женщины. 1/2 финала
Швеция — Великобритания
11:12
закончен
Швейцария — Япония
8:6
закончен
Бобслей
Женщины. Двойки. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
США
США
Фристайл
Мужчины. Ски-хафпайп. Финал
закончен
Новая Зеландия
Нико Портеус
США
Дэвид Уайз
США
Алекс Феррейра
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 1-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Канада
Канада
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/8 финала
Идет
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 2-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
Канада
Канада
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/4 финала
Идет
Горные лыжи
Командные соревнования. 1/2 финала
Идет
Горные лыжи
Командные соревнования. Малый финал
Идет
Горные лыжи
Командные соревнования. Большой финал
Идет
Кёрлинг
Мужчины. Финал
Швеция — Великобритания
5:4
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала
закончен
Лыжные гонки
Мужчины. 50 км. Свободный стиль. Масс-старт
закончен
Россия
Александр Большунов
Россия
Иван Якимушкин
Норвегия
Симен Хегстад Крюгер
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. 1/2 финала
закончен
Конькобежный спорт
Мужчины. Масс-старт. Финал
закончен
Бельгия
Барт Свингс
Южная Корея
Чхун Чжэ Вон
Южная Корея
Ли Сын Хун
Конькобежный спорт
Женщины. Масс-старт. Финал
закончен
Нидерланды
Ирене Схаутен
Канада
Ивани Блонден
Италия
Франческа Лоллобриджида
Фигурное катание
Спортивные пары. Произвольная программа
закончен
Китай
Вэньцзин Суй  —  Хань Цун
Россия
Е. Тарасова / В. Морозов
Россия
А. Мишина / А. Галлямов
Бобслей
Женщины. Двойки. 3-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
США
США
Кёрлинг
Женщины. За 3-е место
Швейцария — Швеция
9:7
закончен
Хоккей
Мужчины. За 3-е место
Швеция — Словакия
0:4
закончен
Бобслей
Женщины. Двойки. 4-я попытка
закончен
Германия
Германия
Германия
Германия
США
США
Кёрлинг
Женщины. Финал
Япония — Великобритания
04:05
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 3-я попытка
Начало в 04:30
Бобслей
Мужчины. Четвёрки. 4-я попытка
Начало в 06:20
Хоккей
Мужчины. Финал
Финляндия — Россия
07:10
Лыжные гонки
Женщины. 30 км. Свободный стиль. Масс-старт
Начало в 09:30
Церемония закрытия
Олимпийских Игр
Начало в 15:00
Полное расписание

CAS отклонил апелляцию фигуристов из США на решение МОК о награждении на ОИ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию американских фигуристов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о награждении по итогам командного турнира на Играх-2022. Медали победителям и призерам в Пекине вручены не будут.

Об апелляции американцы в официальном письме сообщили главе МОК Томасу Баху. Серебряные призеры командного турнира обратились в CAS за решением до церемонии закрытия, которая пройдет 20 февраля.

Напомним, что командные соревнования выиграли российские фигуристы (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов).

Из-за ситуации с обнаруженным допингом в организме Камилы Валиевой МОК принял решение отменить церемонию награждения. CAS отменил решение МОК об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено.

Ранее сообщалось, что МОК отказался комментировать подачу американскими фигуристами апелляции в CAS.

Все новости на тему:
Новости Олимпиады 2022
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть