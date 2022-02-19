Сборная России победила в медальном зачете фигурного катания на Играх-2022

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине завершились соревнования фигуристов.

Сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете фигурного катания. У национальной команды шесть наград: две золотые, три серебряные, одна бронзовая.

Золото для России завоевали Анна Щербакова (одиночные соревнования) и национальная сборная, одержавшая победу в командном турнире (Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов).

Серебро у Александры Трусовой (одиночные соревнования), Виктории Синициной и Никиты Кацалапова (танцы на льду), а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (спортивные пары).

Бронзу взяли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары).

Вторая позиция в медальном зачете заняли американские фигуристы (1-1-1). На третьей строчке — команды Китая и Франции, у которых по одной золотой медали.

Ранее сообщалось, что сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на зимних Олимпиадах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.