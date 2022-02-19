В Госдуме отреагировали на выступление российских лыжников в масс-старте на ОИ-2022

Депутат Госдумы Николай Валуев в своем Instagram прокомментировал триумфальное выступление российских лыжников Александра Большунова и Ивана Якимушкина в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине.

«Большунов! Золото в масс-старте! Трёхкратный олимпийский чемпион! Серебро забирает Якимушкин. Плюс две медали в предпоследний день Олимпиады! Красавцы, короли лыж, чемпионы!» — написал Валуев.

Большунов завоевал золотую медаль. Якимушкин удостоился серебряной награды. Тройку лучших замкнул норвежец Симен Крюгер.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 28 км.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что женский масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен из-за погодных условий.