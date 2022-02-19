Стало известно имя знаменосца сборной России на закрытии ОИ-2022

Завоевавший три золотые медали Олимпиады-2022 лыжник Александр Большунов будет знаменосцем сборной России на закрытии Игр в Пекине (Китай). Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Напомним, что Большунов завоевал медали во всех гонках, в которых принимал участие. Также на его счету одно серебро и три бронзы.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде. Также Большунов завоевал золото в масс-старте. Серебро у Ивана Якимушкина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Большунова в масс-старте.