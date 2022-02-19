Тихонов о сокращении марафона на ОИ: организаторы пошли на поводу у норвежцев

Экс-президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов раскритиковал решение о сокращении дистанции лыжного марафона на Олимпиаде-2022 с 50 до 30 км. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не думаю, что организаторы ни с кем не советовались. Кроме норвежцев этого никто не мог предложить. Если отказывались — не бегите. Есть олимпийская дисциплина, вот и вперед. Организаторы пошли на поводу у норвежцев. Как всегда, норвежцы отличаются, работают только на себя. Клебо на 50 ничего бы не сделал, а на этой дистанции сейчас посмотрим», — сказал Тихонов.

Ранее норвежский эксперт Торгейр Бьёрн поделился мнением об изменении дистанции лыжного марафона.

Начало соревнований было запланировано на 9:00 по московскому времени, но заезд перенесли на 10:00.

За сборную России выступают Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.