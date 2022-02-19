Экс-тренер сборной России по хоккею: мы всегда должны играть в финале ОИ

Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов прокомментировал выход сборной России в финал Олимпийских игр, передает ТАСС.

«Мы всегда должны выходить в финал. Наш хоккей — самый сильный в Европе. Ребята молодцы, что все сделали, хочется только поздравить», — сказал Крикунов.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

В решающем матче россияне сыграют против финнов. Встреча состоится 20 февраля. Стартовое вбрасывание назначено на 7.10 по московскому времени.

Ранее вратарь сборной Швеции по хоккею Ларс Юханссон прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Олимпиады против России.