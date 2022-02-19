Фигуристка Щербакова рассказала о разговоре с Валиевой

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о своей беседе с Камилой Валиевой.

«До старта мысли только о себе. А после окончания своей программы я смотрела прокат Камилы. Я, как человек, который видит все ее тренировки, не могу остаться равнодушной. Вечером мы поговорили по душам, все обсудили», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин подвел итоги турнира в женском одиночном катании на Играх-2022 в Пекине и выразил восхищение всеми тремя российскими спортсменками, выступавшими на Олимпиаде.