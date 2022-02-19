Роднина отреагировала на новость о том, что Валиева будет представлена к государственной награде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде, переедает «Чемпионат.com».

«Думаю, у нас все олимпийские чемпионы будут представлены к правительственным наградам. как и призеры. Обычно после Олимпиады всегда так бывает», — сказала Роднина.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании по итогам двух программ. Серебряная медаль досталась Трусовой, которая в произвольной программе первой в истории прыгнула пять четверных прыжков. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Валиева заняла четвертое место, хотя лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее Роднина заявила о необходимости провести внутреннее расследование ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой.