Лыжник Клебо пообещал бежать в олимпийском марафоне пока не увидит «смерть с косой»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от олимпийского марафона, который пройдет 19 февраля, передает TV2.

«Я буду держаться как можно дольше. Я попробую не отставать от лидеров до тех пор, пока не увижу смерть с косой. И еще немного после этого. А так, посмотрим», — сказал Клебо.

Старт гонки запланирован на 9.00 по московскому времени.

За сборную России побегут Иван Якимушкин, Александр Большунов, Денис Спицов и Артем Мальцев.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился ожиданиями от выступления российских лыжников в марафоне на Олимпийских играх в Пекине.