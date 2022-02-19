Чемпион мира по хоккею Зарипов назвал самую сильную сторону сборной России

Трехкратный чемпион мира Данис Зарипов поделился мнением о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады, передает ТАСС.

«Наша самая сильная сторона — это сплоченность. У нас молодая команда. Никто не выделяется рискованными моментами, не придумывает велосипед. Думаю, это приведет к положительному результату», — сказал Зарипов.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил выход сборной России в финал олимпийского турнира.