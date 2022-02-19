Фазель о выходе хоккейной сборной России в финал Олимпиады: это большой успех

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил выход сборной России в финал олимпийского турнира, передает ТАСС.

«Это невероятная победа российской команды. Ее много критиковали за оборонительный хоккей, но команда вышла в финал. Это большой успех», — сказал Фазель.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

Ранее бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Илья Брызгалов поделился ожиданиями от финального матча пекинской Олимпиады между сборными России и Финляндии.