Вайцеховская: Тутберидзе сейчас является одной из самых токсичных персон для всего мира

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду Елена Вайцоховская поделилась мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передает Sport24.

«Тутберидзе сейчас является одной из самых токсичных персон для всего мира. Я думала, что у нее не так много сторонников ей симпатизирующих, но не настолько. Ничего хорошего в ее адрес за последние несколько дней я не слышала», — сказала Вайцеховская.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее тренер Этери Тутберидзе поблагодарила своего коллегу Александра Жулина за слова поддержки, высказанные в открытом письме к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.