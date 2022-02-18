Роман Ротенберг поздравил сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпиады

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил мужскую сборную России по хоккею с выходом в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Друзья, коллеги, ребята! Поздравляю с выходом в финал! Снова верю в успех и снова желаю удачи! Между 2018 и 2022 годами ФХР в сборной было проделано много работы. Вы — молодцы! Ваш Роман Ротенберг», — говорится в сообщении в Instagram.

Роман Ротенберг — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга, президента футбольного клуба «Сочи». С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды, с которой вместе стал олимпийским чемпионов 2018 года. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

В октябре 2021 года Ротенберга неожиданно уволили с поста руководителя штаба сборной, как и тогдашнего наставника сборной Валерия Брагина.

4 января 2022 года решением Совета Директоров хоккейного клуба СКА в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.