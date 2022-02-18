Фетисов встал на защиту фигуристки Валиевой после допингового скандала

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о скандале вокруг Камилы Валиевой. 18 февраля спортсменка вернулась из Пекина в Москву, но отказалась общаться с представителями СМИ. В аэропорту спортсменку встречали журналисты и болельщики с российскими флагами. Фигуристку встретили аплодисментами.

«В этом конкретном случае я понимаю, что девочка ни в чем не виновата здесь. И понимаю, как может отразиться на ее дальнейшей судьбе все то, что происходит. Допинг у спортсменки в этом случае оказался. Но она сегодня находится под опекой, сама принимать решения не может. Я думаю, это то, что и дало возможность арбитражному суду принять решение в пользу участия Камилы в одиночном соревновании», — сказал Фетисов в эфире радио «Комсомольская правда».

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее глава ОКР Поздняков отреагировал на слова президента МОК Баха о Валиевой.