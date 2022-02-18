Форвард сборной России Грицюк рассказал о победном буллите в полуфинале Олимпиады

Нападающий сборной России Арсений Грицюк прокомментировал победу команды над Швецией (2:1 Б) в полуфинале олимпийского хоккейного турнира. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. И решающий буллит как раз на счету Грицюка.

«Рад, что Ваня Федотов дал нам шанс. Очередь дошла до меня, я сразу знал, что буду делать. Надо просто подходить к этому спокойно. Если ты умеешь бить, то почему бы не попробовать? Постоянно в клубе их бью. Я их люблю, это игра один на один между тобой и вратарем. Кто кого переиграет», — приводит слова Грицюка корреспондент Sport24.

Таким образом, сборная России сыграет в финале Олимпиады с командой Финляндии, которая в полуфинале обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:0.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Четыре года назад в решающем матче россияне переиграли Германию в овертайме.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов объяснил решение выпустить Грицюка на буллиты в полуфинале Олимпиады-2022.