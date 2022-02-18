Сборная Швеции сравняла счет в полуфинальном матче Олимпиады против России

В Пекине проходит второй полуфинальный матч мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречаются сборные России и Швеции. К началу второго периода россияне вели со счетом 1:0, но в середине третьего шведы восстановили равновесие.

На 15-й секунде второго игрового отрезка Антон Слепышев вывел сборную России вперед после передачи Павла Карнаухова. На 46-й минуте третьего периода Антон Ландер отправил шайбу в российские ворота, реализовав большинство. В первом периоде заброшенных шайб не было.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Победитель этой пары сыграет в финале Олимпиады со сборной Финляндии, которая в полуфинале обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:0.

Напомним, что сборная России является действующим олимпийским чемпионом. Четыре года назад в решающем матче россияне переиграли Германию в овертайме.

Ранее сообщалось, что определился первый финалист олимпийского хоккейного турнира.