Гербольдт: после короткой программы каждая российская пара сохраняет шансы на золото

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, поделилась мнением о шансах российских спортивных пар на золото после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.

«Хорошие позиции. Каждая пара сохраняет за собой шансы даже на золото. Я думаю, что в произвольной будет решаться, кто психологически сильнее. Уверена, что физически и технически все готовы как никогда. Поэтому ждем произвольной, посмотрим, кто будет более подготовленным психологически», — сказала Гербольдт «Чемпионату».

Китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун установили новый мировой рекорд, получив за свое выступление 84,41 балла. Фигуристы лидируют после короткой программы у спортивных пар.

На втором месте российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов, они получили за свой прокат 84,25 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямова заработали 82,76 балла и занимают третье место. Это их новый личный рекорд, предыдущий составлял 82,64 балла и был установлен в командном турнире Игр-2022.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили за прокат 78,59 балла и расположились на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов уступают китайской паре по итогам короткой программы меньше балла.