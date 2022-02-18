В Минспорта разъяснили награждение Валиевой государственной наградой

В пресс-службе Министерства спорта объяснили новость о представлении Камилы Валиевой к государственной награде после Олимпийских игр.

«По итогам выступления на ОИ будут представлены к госнаградам все победители, призеры и их тренеры», — сообщили в пресс-службе Министерства спорта «Спорт-Экспрессу.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев ранее выразил мысль, что лучшей наградой для Валиевой будет отсутствие дисквалификации и олимпийское золото за командный турнир.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжена и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Ранее комментатор Губерниев высказался о государственной награде для Валиевой.