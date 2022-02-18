Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады

Врач-психиатр Евгений Фомин объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после произвольной программы Олимпиады, передает »Спорт-Экспресс».

«Люди находятся в таком эмоциональном напряжении. Каждое дополнение к этому стрессу приводит к эмоциональному взрыву. Элитный спортсмен считает, что серебро равносильно проигрышу», — сказал Фомин.

Также он обратил внимание на возраст 17-летеней фигуристки, а также на то, что это способ снять напряжение.

«Кто-то снимает фитнесом, кто-то баней. А кому-то нужно прокричаться», — добавил он.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.