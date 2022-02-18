Президент МОК ответил на вопрос, должна ли Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос о том, должна ли тренер Этери Тутберидзе оставаться в олимпийском спорте.

«Мы попросили провести расследование, чтобы пролить свет на эту ситуацию. Мы верим WADA. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими», — приводит слова Баха «Матч ТВ».

17 февраля подопечная Тутберидзе Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Только за сутки до старта короткой программы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о допуске россиянки к индивидуальным соревнованиям.

Ранее Томас Бах поделился мнением об общении между фигуристами и тренерами в группе Тутберидзе.