Плющенко объяснил, что помешало Трусовой стать олимпийской чемпионкой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление Александры Трусовой, которая раньше была его подопечной, на Олимпиаде в Пекине.

«За Трусову тоже очень рад. Что ж, риск с четверными оправдался. В отличие от тройного акселя в короткой программе. Если бы Саша откатала ее чисто, не включив злополучный прыжок, отрыв от Валиевой и Щербаковой был бы намного меньше. А с такой феерической произвольной Трусова бы их обыграла и стала олимпийской чемпионкой», — передает слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Александра Трусова завоевала серебряную награду в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она уступила только другой россиянке – Анне Щербаковой. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

После короткой программы Трусова располагалась вне призовой тройки, но в произвольной — исполнила пять четверных прыжков, став первой спортсменкой, кому удалось это сделать, и забралась на вторую строчку с личным рекордом.

После оглашения результатов Трусова заявила, что тренерский штаб все знал.

Ранее Екатерина Гамова отреагировала на слова Трусовой, сказанные перед награждением фигуристок.