Гамова: слова Трусовой наталкивают на одно, все ли в порядке в команде фигуристок

Бывшая волейболистка сборной России Екатерина Гамова в своем Instagram поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

«Все следили за фигурным катанием на ОИ и переживали за Камиллу Валиеву, то что выпало на долю этой девочки, не пожелаешь и врагу! Реакция Саши Трусовой потрясла не меньше. Слова «вы все знали! все знали!» наталкивают только на одно, а все ли в порядке в команде фигуристок?!» — написала Гамова.

17 февраля российская фигуристка Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном фигурном катании. Серебряную награду завоевала еще одна россиянка — Александра Трусова. Она впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков. Бронзовая медаль в активе японской фигуристки Каори Сакамото. Камила Валиева, лидирующая после короткой программы, стала четвертой.

Эти медали стали 3-ей и 4-ой, завоеванными российскими фигуристами на Играх в Пекине. Ранее россияне праздновали победу в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее Евгений Плющенко рассказал, какую сумму выиграл благодаря победе Щербаковой на Олимпиаде в Пекине.