Еще одна украинская спортсменка сдала положительный допинг-тест на ОИ

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства тестирования (ITA).

Украинская спортсменка сдала допинг-тест 14 февраля, когда она уже находилась на Олимпиаде в Пекине. По результатам тестирования было выявлено, что в ее организме присутствует запрещенное вещество – дигидротестостерон.

«Спортсмен был проинформирован о случае и был временно отстранен до разрешения вопроса в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Антидопинговыми правилами МОК, применимыми к Зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года», — сказано в сообщении.

На Олимпийских играх в Пекине Лидия Гунько стала 20-й в соревнованиях одиночников. До 2018 года она выступала в турнирах по тяжелой атлетике. В 2016 году спортсменка стала чемпионкой мира по становой тяге .

Это уже не первый случай применения допинга в сборной Украины на Олимпиаде в Пекине. Ранее сообщалось, что лыжница Валентина Каминская также была уличена в применении допинга. Позже 34-летняя спортсменка заявила о завершении своей спортивной карьеры.