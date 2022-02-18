Чемпионка ОИ о деле Валиевой: это крах всей допинговой системы, это преступление

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала произошедшее с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Я в безумном ужасе! Что сотворили с Валиевой. Они ее просто затравили, даже думать об этом тяжело. Это просто крах всей допинговой системы, которая сейчас существует. Это преступление! Мне больше нечего сказать», — передает слова Бестемьяновой «Рейтинг Букмекеров».

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призером замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Только за сутки до старта короткой программы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о допуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям.

Ранее Игорь Рабинер упрекнул в черствости тренера Этери Тутберидзе за ее слова в адрес Валиевой после проката произвольной программы на Играх в Пекине.