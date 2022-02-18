Рабинер о словах Тутберидзе в адрес Валиевой: в этой женщине вместо сердца – камень

Журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале отреагировал на слова тренера Этери Тутберидзе, которые она произнесла после выступления фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

«В этой женщине, конечно, вместо сердца – камень. В такие секунды вот так себя повести...», — написал Рабинер.

После неудачного выступления Валиева подошла к своему тренеру и услышала от нее такие слова ««Ну что ты так отпустила все? Что ты вообще перестала бороться».

16 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что на Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. Награждение призеров было отложено, пока не завершится расследование дела о положительной допинг-пробе 15-летней россиянки.

Ранее Татьяна Навка высказалась о психологическом состоянии Камилы Валиевой во время выступления на Олимпиаде в Пекине.