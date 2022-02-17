Фигуристка Трусова рассказала о своем отношении к Тутберидзе после ОИ-2022

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова ответила на вопрос о своем отношении к тренеру Этери Тутберидзе после Игр в Пекине. Ее слова передает «Чемпионат».

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. Я недовольна. Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти. Рада я или расстроена? Очень «рада». Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — сказала Трусова.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Трусова прокомментировала свои слова о завершении карьеры.