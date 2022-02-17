На Украине отреагировали на олимпийское золото российской фигуристки Щербаковой

Украинский комментатор Виталий «V1lat» Волочай поделился мыслями о победе российской фигуристки Анны Щербаковой на Олимпийских играх в Пекине. Его слова передает «Чемпионат».

«Браво, Щербакова, такой сезон закончить золотом — это круто. Идеальный прокат. Трусовой большой респект, приземлить все квады — это космос. Ну и Каори поздравления с бронзой. И что главное, девушки получат свои медали здесь, в Пекине», — сказал Волочай.

В произвольной программе Анна удостоилась оценки 175,75 балла. По сумме двух выступлений россиянка получила 255,95 балла.

Серебряную медаль завоевала россиянка Александра Трусова, которая выиграла произвольную программу, но заняла второе место по сумме двух прокатов (251,73).

Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Отметим, что выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Ранее Щербакова высказалась о своем триумфальном выступлении.