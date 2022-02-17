Олимпийская чемпионка Щербакова ответила на вопрос о завершении карьеры

Завоевавшая золото Олимпиады в Пекине фигуристка Анна Щербакова высказалась о своем триумфальном выступлении. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Буду ли продолжать кататься? У меня есть желание и не могу пока себя представить без фигурного катания. Заканчивать я не готова. Самый сложный момент в карьере? Все, кто меня знают, говорят, что я спокойно жить не могу. Здесь я говорила всем «не поверите, пока все хорошо». Было много неприятностей и трудностей, выделить что-то одно трудно», — сказал Щербакова.

В произвольной программе Анна удостоилась оценки 175,75 балла. По сумме двух выступлений россиянка получила 255,95 балла.

Серебряную медаль завоевала россиянка Александра Трусова, которая выиграла произвольную программу, но заняла второе место по сумме двух прокатов (255,95).

Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Отметим, что выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Ранее российский телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление фигуристок из России в женском одиночном фигурном катании.