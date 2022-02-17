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Экс-тренер Медведевой: папа помогал Жене финансово — купить ботинки с коньками стоит денег

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Трехкратная чемпионка СССР по обязательным фигурам, многолетний доцент кафедры фигурного катания Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) Асмик Варданян рассказала в интервью «Газете.Ru», почему прекратила консультировать Евгению Медведеву, с которой проводила занятия с семи до девяти лет.

«Причина была именно в том, что папа с мамой у Жени развелись. Папа во многом помогал Жене финансово — купить ботинки с коньками стоит определенных денег, вы понимаете. Но, когда они развелись, этой возможности скоро не стало. И мечта какая-то отпала в этот момент — в том числе разрушились планы выступать за Армению, которые были когда-то», — рассказала Варданян.

Ранее чемпионка СССР объяснила, почему не согласна с Этери Тутберидзе в том, что Медведева изначально была не самой талантливой фигуристкой.

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