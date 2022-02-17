В WADA сообщили о негативном влиянии дела Валиевой на борьбу с допингом в России

Решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение от участия в Олимпийских играх — 2022 в Пекине с российской фигуристки Камилы Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Случай с Валиевой негативным образом отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — говорится в сообщении WADA.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Камилы Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде.

На этих Играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова вышли на последнюю тренировку перед произвольной программой на Олимпийских играх.