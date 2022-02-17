Глава ИИХФ рассказал, в каком вопросе КХЛ является примером для НХЛ

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф высказался о развитии женского хоккея в мире, передает «Чемпионат.com».

«Будем обсуждать с НХЛ их возможное участие в развитии женского хоккея. Постараюсь донести до них необходимость их вовлеченности. КХЛ в этом отношении может послужить отличным примером», — сказал Тардиф.

Женская сборная России по хоккею уступила команде Швейцарии (2:4) в матче 1/4 финала олимпийского турнира в Пекине.

У россиянок заброшенные шайбы на счету Анны Савониной и Полины Лучниковой, у победительниц отличились Фоби Штенц, Доминик Рюэгг и Алина Мюллер (дважды).

На 47-й минуте судьи отменили гол россиянок после видеопросмотра.

В финальном матче сборная США сыграет с Канадой.

Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф оценил перспективу включения хоккея в программу летних Олимпийских игр.