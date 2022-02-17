Хоккейный функционер Вайсфельд: в игре сборной России нет прогресса

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил победу сборной России над Данией в 1/4 финала олимпийского турнира, передает LiveResult.

«Явного прогресса я не увидел. Другой вопрос, что на этом этапе уже легких игр быть не может. Я, например, был уверен, что американцы будут бороться за золото, а они уступили словакам», — сказал Вайсфельд.

16 февраля подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее шведский журналист Матс Веннерхольм поделился ожиданиями от матча 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная Швеции сыграет с Россией.