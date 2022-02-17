Шведский журналист о матче против России по хоккею в 1/2 финала ОИ: ужасное превосходство русских

Шведский журналист Матс Веннерхольм поделился ожиданиями от матча 1/2 финала олимпийского хоккейного турнира, в котором сборная Швеции сыграет с Россией, передает Sport24.

«У русских есть домашняя база в лице КХЛ. Из 16 встреч после 2004 года Швеция выиграла у России только две. Это просто ужасное превосходство русских», — сказал Веннерхольм.

16 февраля подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала хоккейного турнира Игр между сборными России и Швеции.