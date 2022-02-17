Американский судья заявил, что Валиева должна была занять третье место в короткой программе на ОИ

Американский судья Джо Инман заявил, что российская фигуристка Камила Валиева должна была занять третье место в короткой программе на Олимпиаде, передает USA Today.

«Валиева стартовала осторожно. Она восхитительная фигуристка, которая появляется раз в столетие. Но это не было одно из ее лучших выступлений. Она была несколько тусклой», — отметил Инман.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. Сборная России уже завоевала золото в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее американский журналист Стив Фаттерман оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на пекинской Олимпиаде.