Плющенко оценил судейство на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил судейство на пекинской Олимпиаде, передает «Спорт-Экспресс».

«Судят наших девочек в Пекине пока очень хорошо. Это относится и к Камиле Валиевой, и к Саше Трусовой. Трусова упала с тройного акселя, но получила баснословную оценку — 74,60. Спасибо арбитрам», — сказал Плющенко.

Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Напомним, что Валиева смогла выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, потому что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск россиянки к турниру.

Ранее супруга фигуриста Евгения Плющенко и совладелица его академии Яна Рудковская поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.