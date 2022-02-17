Серебряный призер Олимпиады Климов: думаю, Валиева полностью себя оправдает

Серебряный призер пекинской Олимпиады в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов высказался о допинг-скандале вокруг фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС.

«Нет, я не верю в умышленное употребление допинга Валиевой. Думаю, с ней все в порядке. Она полностью себя оправдает», — сказал Климов.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев возмутился решением Международного олимпийского комитета (МОК) не награждать россиян золотыми медалями командного турнира Игр в Пекине.