Олимпийский чемпион по хоккею назвал игру сборной Швеции на Играх тягомотиной

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала хоккейного турнира Игр между сборными России и Швеции, передает «Чемпионат.com».

«У нас низкая результативность, если не брать матч с Чехией. Здесь будет тактическая борьба. Надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину», — сказал Пашков.

16 февраля подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее Владислав Третьяк дал совет сборной России перед матчем 1/2 финала Олимпиады против Швеции.