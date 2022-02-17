Немецкая фигуристка: на Олимпиаде должны участвовать спортсмены не моложе 18 лет

Немецкая фигуристка Катарина Витт предложила запретить спортсменам моложе 18 лет участвовать в Олимпиадах, передает RT.

«На Олимпиаде должны участвовать спортсмены не моложе 18 лет. Я начала думать об этом после Игр в Сочи, на которых выступала Юлия Липницкая. У нее было очень красивое выступление, но через четыре года она исчезла», — сказала Витт.

Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лучшей. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Тройку замыкает японская спортсменка Каори Сакамото.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. Сборная России уже завоевала золото в командном турнире, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду.

Ранее американский журналист Стив Фаттерман оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на пекинской Олимпиаде.