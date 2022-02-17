Третьяк дал совет сборной России перед матчем 1/2 финала Олимпиады против Швеции

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Олимпиады, в котором россияне встретятся с национальной командой Швеции, передает ТАСС.

«Для успеха в полуфинале нужно обязательно навязать сопернику высокие скорости. А еще потребуется идеальная дисциплина с минимумом удалений. И подключения защитников в атаку», — сказал Третьяк.

16 февраля подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча олимпийского турнира между сборными России и Швеции.