Немецкая чемпионка ОИ прокомментировала допинг-скандал с Валиевой

Двукратная олимпийская чемпионка немецкая фигуристка Катарина Витт прокомментировала ситуацию с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. Слова Витт передает RT.

«Валиева проявила невероятную смелость. Ей пришлось выступать под пристальными взглядами людей со всего мира, внимание было приковано к ней и, разумеется, к остальным участникам соревнований. Но, должна признать, что события прошлой недели в каком-то смысле изменили то, как люди смотрят на нее. И это самое грустное в этой истории. Повторюсь, я, без сомнения, считаю ее жертвой», — сказала Витт.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее российский предприниматель Борис Ротенберг прокомментировал допинг-скандал вокруг Валиевой.