Ротенберг: Валиева справилась с давлением и выполнила сложные элементы

Российский предприниматель Борис Ротенберг прокомментировал допинг-скандал вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Камила — умничка. Неземная девчонка, она мне очень нравится. Представляете, как ей тяжело. Ей 15 лет, и на ее плечи столько свалилось... Она справилась с давлением и выполнила сложные элементы. Дай Бог, чтобы у нее все получилось. Желаю ей только самого хорошего. Смотришь на нее, и душа радуется! Характер у Камилы, конечно, сильный. Молодец!» — сказал Ротенберг.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Мишин заявил о необходимости реформирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) после ситуации с допинг-пробой Валиевой.