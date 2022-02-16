Крикунов назвал игру сборной России по хоккею убогой

Экс-наставник сборной России Владимир Крикунов раскритиковал игру национальной команды после победы в четвертьфинале олимпийского турнира над командой Дании. Его слова передает «Чемпионат».

«По играм с Данией нужно не радоваться, а задуматься над тем, что происходит. Мы раньше эту сборную и соперником не считали, сейчас выгрызаем победу с трудом. Нам повезло и тогда, и сейчас. И еще: я поражен, почему сборная так убого играет в большинстве? Очевидно, что нам как раз не хватает форвардов, способных действовать креативно и импровизировать. Шведы в таком академичном хоккее нас переиграют», – сказал Крикунов.

Сегодня подопечные Алексея Жамнова обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Полуфинальный матч Россия — Швеция пройдет 18 февраля в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют команды Словакии и Финляндии.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлов высказался о предстоящем полуфинале против России.