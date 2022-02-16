Галкин обратился к Валиевой из-за допинг-скандала на ОИ-2022

Российский артист Максим Галкин в своем Instagram выразил слова поддержки фигуристке Камиле Валиевой, которая сдала положительный допинг-тест.

«Хочется передать самые искренние слова поддержки прекрасной юной фигуристке Камиле Валиевой. Потрепали нервы девочке перед самым ответственным в жизни соревнованием. Камила, мы с тобой! Держись!» – написал Галкин.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее российский скелетонист Александр Третьяков поделился мнением о том, что в организме Валиевой обнаружили запрещенное вещество.