Определился соперник сборной России по хоккею по полуфиналу ОИ-2022

Сборная Швеции по хоккею в четвертьфинале Олимпийских игр — 2022 в Пекине одержала победу над Канадой со счетом 2:0.

До середины третьего периода команды не могли открыть счет. Первую шайбу в матче забросил шведский нападающий Лукас Уолмарк. Удвоил преимущество Антон Ландер, который подализ пустые ворота канадцев.

Таким образом, сборная Швеции в полуфинале встретится с командой России. В другом полуфинале между собой сыграют сборные Финляндии и Словакии.

Полуфинальные встречи пройдут 18 февраля.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году россияне в финале праздновали победу над Германией (4:3 ОТ).

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский, комментируя победу сборной России над командой Дании (3:1), заявил, что хоккеистам национальной команды нужно забрасывать больше шайб.