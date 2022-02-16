Каменский рассказал, что нужно сборной России, чтобы улучшить свою игру на ОИ-2022

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги по развитию Валерий Каменский, комментируя победу сборной России в четвертьфинале Олимпиады--2022 над командой Дании (3:1), заявил, что хоккеистам национальной команды нужно забрасывать больше шайб. Его слова передает Sport24.

«Это победа всего нашего хоккея и всей нашей страны. Хочу поздравить всех с победой. Это начало двух самых главных матчей для наших хоккеистов. Сейчас они молодцы. Видно, как стараются и бьются. Нужно только чуть больше забивать в большинстве и добавить моментов. Желаю удачи России в полуфинале Олимпиады!» — сказал Каменский.

Сегодня подопечные Алексея Жамнова в четвертьфинале обыграли сборную Дании со счетом 3:1. В составе российской команды забивали Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Для россиян это уже третья победа в четырех матчах на Олимпиаде в Пекине. Отечественные хоккеисты уступили только чехам в групповом раунде.

Сегодня состоятся еще два четвертьфинальных матча: Финляндия примет Швейцарию, а шведы сыграют с канадцами. В полуфинал уже вышла сборная Словакии.

Ранее экс-форвард сборной России Максим Сушинский поделился мнением об игре национальной команды в матче против Дании.