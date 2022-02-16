Петухов: Клебо на финише не оставил шансов никому

Российский лыжник, бронзовый призер Олимпиады — 2010 Алексей Петухов прокомментировал итоги мужского командного спринта на Играх в Пекине. Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли бронзу, при этом Терентьев на финише боролся с победившим в итоге норвежцем Йоханнесом Клебо и финном Йони Мяки.

«Ребята — большие молодцы, боролись до конца. Три команды ушло в отрыв, и вся разборка должна была проходить на финише. Но Клебо сэкономил на первом подъеме и шансов на финишной прямой не оставлял никому. А Саша Терентьев боролся с финским спортсменом, и чтобы сражаться за серебро, нужно было уходить на соседнюю лыжню и стараться в поворот войти первым. Потому что финишная прямая не очень длинная, и обыграть финна со спины было невозможно, тем более что он выбрал передвижение между лыжней, а Саша — по лыжне. В любом случае, это достижение, для Александра это вторая бронзовая медаль», — сказал Петухов «Газете.Ru».

Если Терентьев обе свои олимпийские медали завоевал в Пекине, то для Большунова эта бронза стала уже восьмой наградой Игр. Он выиграл бронзу и три серебряные медали в Пхенчхане — 2018, а в столице КНР ранее завоевал два золота и одно серебро.

Ранее Петухов заявил, что Ступак и Непряева сделали свой максимум в командном спринте.