Тренер женской сборной России по биатлону заявил, что покинул свой пост

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после эстафетной гонки заявил, что больше не работает в национальной команде.

«Всем спортсменам. Я уже не работаю», — передает слова Шашилова «Спорт-Экспресс».

Шашилов возглавляет женскую сборную России с мая 2020 года.

Сегодня россиянки стали вторыми в эстафете, уступив победительницам, спортсменкам из Швеции, 12 секунд. Сборная России использовала семь запасных патронов, а Светлана Миронова зашла на штрафной круг после неудачной стрельбы на стойке. Третье место досталось представительницам Германии.

Российскую команду представляли Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию этой гонки.

Это четвертая медаль отечественных биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине. У России до этого было три бронзы: в мужской и смешанной эстафете, а также у Эдуарда Латыпова в гонке преследования.

На Олимпиаде в Пекине будет разыграно 11 комплектов медалей в биатлоне.

Ранее Александр Тихонов обрушился с критикой на действующее руководство Союза биатлонистов России (СБР).