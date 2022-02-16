Журналист Daily Mail о допинг-скандалах: не зря русские смеются над нами

Журналист Daily Mail Роб Дрейпер в Twitter прокомментировал пост Федерации легкой атлетики США о том, что олимпийский чемпион по легкой атлетике Джастин Гэтлин, который отбыл дисквалификацию за употребление допинга, завершил свою карьеру.

«Пока сборная США в Пекине морализирует на тему допинга, Федерация легкой атлетики США отмечает одну из самых циничных махинаций с запрещенными веществами в истории. Не зря русские смеются над нами», — написал Дрейпер.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. Россиянка смогла принять участие в личном турнире на Олимпиаде в Пекине и стала лидером, однако МОК принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры.

Ранее в МОК сообщили, что допинг-проба Валиевой еще не вскрывалась.